Почти миллион рублей заработали псковские колонии в прошлом году

Порядка 900 тысяч рублей заработали исправительные колонии Псковской области за 2019 год. В исправительных учреждениях налажено производство более 28 видов продукции. Об этом сообщил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов в эфире ПАИ-live 10 июня.

По его словам, за год были открыты 112 новых рабочих мест для осуждённых. «Если на конец 2019 года было трудоустроено 49% осужденных с исковой задолженностью, то на сегодняшний день - порядка 74%», - отметил Вячеслав Иванов.

Он добавил, что зарплата осуждённого в день составляет 352 рубля.

«Постоянно развиваемся», - подчеркнул Вячеслав Иванов и добавил, что в колониях налажен выпуск защитных масок.