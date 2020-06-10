Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Почти миллион рублей заработали псковские колонии в прошлом году

10 июня 2020 года, 13:03

Порядка 900 тысяч рублей заработали исправительные колонии Псковской области за 2019 год. В исправительных учреждениях налажено производство более 28 видов продукции. Об этом сообщил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов в эфире ПАИ-live 10 июня.

По его словам, за год были открыты 112 новых рабочих мест для осуждённых. «Если на конец 2019 года было трудоустроено 49% осужденных с исковой задолженностью, то на сегодняшний день - порядка 74%», - отметил Вячеслав Иванов.

Он добавил, что зарплата осуждённого в день составляет 352 рубля.

«Постоянно развиваемся», - подчеркнул Вячеслав Иванов и добавил, что в колониях налажен выпуск защитных масок. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Запретить продажу алкоголя в маленьких кафе в домах предлагается в Псковской области
Как определить коронавирус, рассказал псковский патологоанатом
Псковская Росмолодёжь готовит наблюдателей для работы на голосовании по правкам в Конституцию
Воздушный парад состоится в небе над Псковом 12 июня
Сразу в двух залах пройдёт следующая сессия Псковского облсобрания
СМИ пополнили региональный список пострадавших от коронавируса сфер
Человек погиб в ДТП с последующим пожаром в Печорском районе
Парад Победы в Псковской области перенесён
Михаил Ведерников: Корректировка мер поддержки бизнеса будет продолжена

Комментарии

Авторизация
No comments
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии