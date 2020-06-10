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Происшествия / ДТП

Человек погиб в ДТП с последующим пожаром в Печорском районе

10 июня 2020 года, 12:23

Человек погиб в ДТП, которое произошло 10 июня у деревни Тешевицы в Печорском районе.

Человек погиб в ДТП с последующим пожаром в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, автомобиль БМВ выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен». После этого БМВ загорелся.

Человек погиб в ДТП с последующим пожаром в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Управлявший БМВ мужчина погиб. Водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. В этой машине находился маленький ребёнок, он не пострадал.

На месте происшествия сейчас работают следственная группа и ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На сайте Псковского агентства информации опубликовано эксклюзивное видео с места происшествия.

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