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Экономика / Работа

Михаил Ведерников: Корректировка мер поддержки бизнеса будет продолжена

10 июня 2020 года, 10:57

Корректировка мер поддержки бизнеса в Псковской области будет продолжена. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам встречи с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылёвым.

Михаил Ведерников: Корректировка мер поддержки бизнеса будет продолжена

Фото из Instagram губернатора

Глава региона отметил, что бизнес-омбудсмен предложил скорректировать региональное законодательство в части урегулирования взаимоотношений арендаторов и арендодателей. Также Аркадий Мурылёв представил практику применения чек-листов для открытия компаний и организаций, в которых детально прописаны основные требования обязательные для исполнения. «Такой инструмент, думаю, стоит применить уже в ближайшем будущем при открытии баз отдыха», - заявил Михаил Ведерников. Он заверил, что все предложения бизнес-омбудсмена будут проработаны.

Губернатор подчеркнул, что сейчас предприниматели находятся в сложной ситуации, многие — на пределе своих финансовых возможностей.

«Борьба с эпидемией стала серьёзным испытанием для всей экономики, и без взвешенных, продуманных мер поддержки последствия коронавируса будут сказываться ещё долгие годы. В таких условиях особенно важно тесное взаимодействие как с самими представителями бизнеса, так и с уполномоченным по правам предпринимателей», - сказал Михаил Ведерников. 

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