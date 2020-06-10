59 новых случаев коронавируса подтвердились за сутки в Псковской области

За сутки 9 июня в Псковской области подтвердились ещё 59 случаев заражения коронавирусом. Количество заражённых достигло 1 тыс. 425. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«На вчера у нас +59 новых случаев, позавчера +61. Оба показателя достаточно высокие, но в эти два дня приходили тесты из Санкт-Петербурга (более 250 единиц)», - пояснил глава региона. Он напомнил, что на прошлой неделе после поступления результатов тестов из Петербурга, за сутки добавились 112 новых случаев.

«Тем не менее, ситуация остаётся непростой. Вернулся в статистику Островский район (за два дня +12 случаев, очаг в местном отделении Пенсионного фонда РФ), напряжённо на юге области – в Великих Луках и Великолукском районе», - отметил Михаил Ведерников.

На данный момент в Островском районе выявлены 135 заражённых, в Великих Луках — 236, в Великолукском районе — 72.

Выздоровели в области почти треть всех заболевших — 495 человек, умерли — 12.

В регионе были проведены 28 тыс. 907 тестов на коронавирус.