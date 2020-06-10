Михаил Ведерников поблагодарил московских врачей за помощь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил московскую команду врачей за помощь в настройке работы отделения COVID-центра в Великих Луках. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что открытие отделения COVID-центра в южной части области поможет снизить давление на коечный фонд и оказать необходимую помощь всем заболевшим. «Сейчас это принципиально важный проект, и он должен сразу соответствовать всем требованиям противовирусной безопасности», - отметил Михаил Ведерников.

Бригада московских медиков прибыла в Псковскую область 30 мая после обращения Михаила Ведерникова к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с медицинскими кадрами.