Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников и Дмитрий Шахов обсудили правозащитную деятельность

9 июня 2020 года, 18:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с региональным Уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече обсудили итоги работы омбудсмена, проанализировали обстановку в регионе в части соблюдения прав и свобод граждан, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов, с которыми к Дмитрию Шахову чаще всего обращались люди.

«Не было ни одной жалобы на нарушения значимых политических прав, в частности, это касается организации митингов и шествий. Ситуация с законодательством и правоприменительной практикой выровнялась. Наши граждане имеют возможность в полной мере реализовать свои конституционные права», — сказал Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов высказал ряд предложений из разных сфер, от голосования до тарифов и экологии.

Предложения регионального Уполномоченного проработают специалисты профильных органов исполнительной власти.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Модернизация материально-технической базы Псковпассажиравтотранса будет проходить поэтапно
Самую низкую в СЗФО инфляцию показала Псковская область
Работы по устройству искусственного освещения на дорогах идут в районах области
Братчиков о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за семейные ценности
Решение об обратном перепрофилировании медицинских организаций будут принимать местные власти
Псковское Собрание рассмотрит законопроект о совмещении трудовой и депутатской деятельности
Александр Братчиков уверен, что обновлённый Зелёный театр станет точкой притяжения
Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году
Сокращение числа управляющих компаний спрогнозировал глава администрации Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров
Выжить и не сойти с ума

Общество / Образование
8 июня 11:39

Выжить и не сойти с ума

Студенты ПсковГУ придумали квест-игру про пандемию