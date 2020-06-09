Михаил Ведерников и Дмитрий Шахов обсудили правозащитную деятельность

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с региональным Уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече обсудили итоги работы омбудсмена, проанализировали обстановку в регионе в части соблюдения прав и свобод граждан, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов, с которыми к Дмитрию Шахову чаще всего обращались люди.

«Не было ни одной жалобы на нарушения значимых политических прав, в частности, это касается организации митингов и шествий. Ситуация с законодательством и правоприменительной практикой выровнялась. Наши граждане имеют возможность в полной мере реализовать свои конституционные права», — сказал Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов высказал ряд предложений из разных сфер, от голосования до тарифов и экологии.

Предложения регионального Уполномоченного проработают специалисты профильных органов исполнительной власти.

