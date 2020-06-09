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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Самую низкую в СЗФО инфляцию показала Псковская область

9 июня 2020 года, 18:56

В Псковской области в апреле инфляция составила 2,6% и оказалась самой низкой в Северо-Западном федеральном округе. Показатель в целом по СЗФО составил 3,3%, по России — 3,1%. Об этом «Псковской правде» сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка России.

Наибольший рост цен в округе произошёл в Республике Коми — 4,3%.

Ускорение инфляции эксперты связали с ослаблением рубля и временным повышением спроса на некоторые товары во время действия ограничительных мер по коронавирусу. В частности, был зафиксирован повышенный спрос на продукты питания и предметы первой необходимости.

Продовольственная инфляция в Псковской области в апреле составила 1,8%, непродовольственная — 2,8%, рост цен на услуги несколько снизился по сравнению с мартом и был 3,7%.

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