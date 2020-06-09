Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Работы по устройству искусственного освещения на дорогах идут в районах области

9 июня 2020 года, 18:43
Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пешеходные переходы на дорогах Палкинского, Печорского и Псковского районов станут безопаснее, сообщает пресс-служба областной администрации.

Фонари появятся на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых развязках и пересечениях у населенных пунктов.

Высотные работы — подвес элементов освещения, монтаж электрокабеля и пусконаладочные работы будут проводиться по окончании монтажа опор.

Фонари установят светодиодные. Они будут включаться автоматически в темное время суток. Мощность светильников составит 100 Ватт, на пешеходных переходах и автобусных остановках для усиления освещения установят более мощные лампы — по 150 Ватт.

Всего будет установлено 109 опор, 96 фонарей и использовано более 3,5 км провода.

Срок сдачи объектов по первому контракту — конец июля, по второму — конец сентября.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Модернизация материально-технической базы Псковпассажиравтотранса будет проходить поэтапно
Михаил Ведерников и Дмитрий Шахов обсудили правозащитную деятельность
Самую низкую в СЗФО инфляцию показала Псковская область
Братчиков о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за семейные ценности
Решение об обратном перепрофилировании медицинских организаций будут принимать местные власти
Псковское Собрание рассмотрит законопроект о совмещении трудовой и депутатской деятельности
Александр Братчиков уверен, что обновлённый Зелёный театр станет точкой притяжения
Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году
Сокращение числа управляющих компаний спрогнозировал глава администрации Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут