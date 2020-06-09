Работы по устройству искусственного освещения на дорогах идут в районах области

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пешеходные переходы на дорогах Палкинского, Печорского и Псковского районов станут безопаснее, сообщает пресс-служба областной администрации.

Фонари появятся на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых развязках и пересечениях у населенных пунктов.

Высотные работы — подвес элементов освещения, монтаж электрокабеля и пусконаладочные работы будут проводиться по окончании монтажа опор.

Фонари установят светодиодные. Они будут включаться автоматически в темное время суток. Мощность светильников составит 100 Ватт, на пешеходных переходах и автобусных остановках для усиления освещения установят более мощные лампы — по 150 Ватт.

Всего будет установлено 109 опор, 96 фонарей и использовано более 3,5 км провода.

Срок сдачи объектов по первому контракту — конец июля, по второму — конец сентября.