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Политика / Выборы

Братчиков о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за семейные ценности

9 июня 2020 года, 18:38

«Я буду голосовать за семейные ценности, не приемлю того, что происходит в Европе», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире ПАИ-live 9 июня, говоря о поправках в Конституцию.

Он подчеркнул, что изучает каждую из поправок, которые предлагает внести в Конституцию. «Каждому было бы неплохо ознакомиться и изучить, чтобы понять, согласен или нет», - сказал Александр Братчиков.

Братчиков о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за семейные ценности

Он обратил внимание также на положения о социальных гарантиях, о доступности медицины, о сохранении природного богатства, о двойном гражданстве у представителей власти. «Во власти - только патриот: не имеешь права иметь гражданство другой страны, ты должен жить здесь и учиться здесь», - заявил глава администрации города.

Он добавил, что намерен проголосовать за поправки к Конституции досрочно, не дожидаясь 1 июля.

Александр Братчиков также сообщил, что в городе будут открыты 93 участка для голосования. «Наша задача обеспечить права граждан РФ, чтобы каждый гражданин имел возможность проголосовать, чтобы избирательные участки были безопасны, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, чтобы была возможность проголосовать на месте нахождения», - заключил глава администрации Пскова.

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