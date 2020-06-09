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Общество / Здоровье

Решение об обратном перепрофилировании медицинских организаций будут принимать местные власти

9 июня 2020 года, 18:28

Решение об обратном перепрофилировании региональных медицинских организаций будут принимать  местные власти в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой в субъекте, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19 со ссылкой на Минздрав РФ.

Профильная деятельность ряда подведомственных медицинских организаций Минздрава России и их структурных подразделений, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее, в настоящее время постепенно восстанавливается.

Госпитализация пациентов с COVID-19 в указанные учреждения остановлена. Выздоровевшие пациенты будут выписаны, а нуждающиеся в продолжении стационарного лечения, – переведены в другие стационары.


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