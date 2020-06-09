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Политика / Власть

Псковское Собрание рассмотрит законопроект о совмещении трудовой и депутатской деятельности

9 июня 2020 года, 17:54

Псковское областное Собрание рассмотрит законопроект, регламентирующий совмещение муниципальными депутатами работы в местном парламенте и по основному месту трудоустройства. Поправки к региональному закону «О статусе депутата представительного органа муниципального образования», разработанные управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона, уже поступили в облсобрание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе парламента.

Там пояснили, что в мае вступил в силу федеральный закон, который установил единую продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сохраняется место работы. Этот период должен быть установлен уставом муниципалитета, но по федеральному закону он не может быть меньше двух и более шести дней в месяц.

В пресс-службе пояснили, что ранее этот вопрос не был урегулирован на законодательном уровне, поэтому работодатель мог требовать присутствия на работе сотрудника-депутата, например, в день проведения заседания в Собрании или встречи с избирателями.

«Юридическое заключение на проект закона подготовит правовое управление Собрания, после чего документ обсудит комитет по законодательству и местному самоуправлению и состоится сессионное рассмотрение», - отметили в пресс-службе Собрания.

В региональном парламента готовится аналогичный законопроект, который будет действовать в отношении депутатов областного Собрания.

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