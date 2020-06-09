Александр Братчиков уверен, что обновлённый Зелёный театр станет точкой притяжения

Глава администрации Пскова Александр Братчиков уверен, что обновлённый Зелёный театр будет точкой притяжения для жителей и гостей города. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 9 июня.

«Старая конструкция была аварийной, то, что мы сделали сейчас - не новое строительство, просто привели территорию в порядок», - пояснил глава администрации города.

Он отметил, что сцена, которую смонтировали в Зелёном театре, временная, в любой момент её можно будет демонтировать и установить в другом месте. Он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за приобретение сцены и больших мониторов.

По словам Александра Братчикова, митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил за возобновление традиции певческих праздников. Площадкой для их проведения станет Зелёный театр, сцена в котором позволяет разместить порядка 600 исполнителей.

Также глава города отметил, что если будет возможность привлечь федеральные средства, то реконструкцию Зелёного театра продолжат.