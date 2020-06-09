Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году

В следующем году в Пскове начнётся ремонт площади Ленина, сообщил глава администрации города Александр Братчиков в эфире ПАИ-live 9 июня.

«Подступаемся не так, как хотелось бы», - отметил он и рассказал, что на первом этапе будет проводится ремонт существующих объёмов площади, замена бордюрного камня, дорожек.

По словам Александра Братчикова, глобальных изменений на площади пока не будет, её просто приведут в порядок. «Хотелось бы, чтобы площадь выглядела красиво», - заключил он.