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Общество / Коммуналка

Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году

9 июня 2020 года, 17:14

В следующем году в Пскове начнётся ремонт площади Ленина, сообщил глава администрации города Александр Братчиков в эфире ПАИ-live 9 июня.

Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году

Андрей Степанов

«Подступаемся не так, как хотелось бы», - отметил он и рассказал, что на первом этапе будет проводится ремонт существующих объёмов площади, замена бордюрного камня, дорожек.

По словам Александра Братчикова, глобальных изменений на площади пока не будет, её просто приведут в порядок. «Хотелось бы, чтобы площадь выглядела красиво», - заключил он. 

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