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Общество / Важная дата

К Дню России организованы более 20 акций в Псковской области

9 июня 2020 года, 16:49

Для жителей Псковской области к Дню России организованы более 20 акций, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В сам праздничный день псковичи смогут принять участие в совместном исполнении Гимна страны. Для этого в назначенное время, которое будет объявлено позднее, нужно будет распахнуть окно и присоединится к исполнению Гимна. Также в течение дня пройдет акция #ВеликиеПесниВеликойРоссии, в рамках которой известные песни будут записаны на языках разных коренных народов страны и опубликованы в социальных сетях.

Уже сейчас проходят челленджи #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово, в рамках которых предлагается записать видео с прочтением стихов или отрывков из произведений отечественных классиков, и разместить его в социальных сетях с соответствующим хештегом. Также уже идут флешмобы и акции «Мы современники», «Сердечная благодарность», «Будущее России», «Давай Россия», объединенные хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ.

Для детей организован проект «Рисуя Россию». Его участники должны нарисовать, кем они представляют себя в будущем, какой они видят свою родную страну.

Ещё одно мероприятие - «Окна России». В его рамках псковичам предлагается украсить окна домов и офисов символикой, приуроченной к празднованию Дня России. Это могут быть флаги, открытки, рисунки.

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