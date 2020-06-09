Начался приём заявлений от тех, кто хочет голосовать за Конституцию не по месту регистрации

В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области начался приём заявлений от граждан, проживающих или временно находящихся не по месту регистрации, которые хотят принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, подать заявление можно в любом отделе Многофункционального центра Псковской области до 14:00 21 июня.

«Предоставление услуги осуществляется по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, месту пребывания, либо ее отсутствия. Нет необходимости осуществлять предварительную запись, специалисты ведут прием по указанной услуге сразу в день обращения», - отметила директор МФЦ Екатерина Ершова. Для подачи заявления необходимо предъявить только паспорт.

Также подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуги.ру.

Голосование за поправки в Конституцию состоится 1 июня. Принять участие в нём могут все граждан РФ, кому исполнилось 18 лет.