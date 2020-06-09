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Общество / Важная дата

Сборник материалов о войне издадут в Псковской области к 22 июня

9 июня 2020 года, 14:54

К 22 июня в Псковской области будет издан сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проекту «Без срока давности». Книга уже готовится к печати, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Сборник материалов о войне издадут в Псковской области к 22 июня

Фото из Instagram губернатора

Он подчеркнул, что книга станет достойным дополнением программы тяжёлой для страны исторической годовщины. «Каждый материал этого сборника, каждая статья и архивный документ затрагивают судьбу сотен и тысяч жителей Советского Союза, которые вместе боролись против общего врага на фронте и в тылу, жертвовали жизнью для защиты Родины, гибли от рук фашистских карателей на оккупированных территориях. Мы все должны знать, какой ценой была достигнута Великая Победа», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что после выхода книги Государственный архив Псковской области проведёт официальную презентацию.

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