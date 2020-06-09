За поправки в Конституцию Михаил Ведерников будет голосовать в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников будет голосовать за поправки в Конституцию РФ в Псковской области, сообщил его советник по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня. «Насколько мне известно, он планирует это сделать досрочно», – добавил Антон Сергеев.

Сам он также не намерен покидать регион, чтобы поддержать поправки в Конституцию. «Я работаю в Псковской области, поэтому планирую голосовать здесь», - подчеркнул советник губернатора.

Он обратил внимание на то, что для голосования по поправкам в Конституцию разработан целый ряд опций, которые упрощают процедуру для жителей. В качестве примера он привёл возможность надомного голосования.

Также Антон Сергеев подчеркнул соблюдение эпидемических требований в процессе голосования: документы для волеизъявления будут выдаваться гражданам в индивидуальном пакете.