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Общество / Здоровье

В конце недели решится, останутся ли в Псковской области московские врачи

9 июня 2020 года, 12:45

В конце недели будет решён вопрос, останутся ли московские медики в Псковской области ещё на неделю. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня.

В конце недели решится, останутся ли в Псковской области московские врачи

Фото Псковского агентства информации

«Приезд московских врачей - правильная история», - подчеркнул Антон Сергеев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону медицинскими кадрами. Глава государства поручил мэру Москвы Сергею Собянину направить столичных специалистов в Псковскую область.

Первая бригада врачей прибыла в конце мая. Здесь врачи из Москвы оценили возможности и оборудование COVID-центра, принимают участие в создании второго такого учреждения в Великих Луках. Также столичные специалисты делятся опытом с псковскими медиками, дают рекомендации по лечению больных с тяжёлой формой коронавируса.

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