В конце недели решится, останутся ли в Псковской области московские врачи

В конце недели будет решён вопрос, останутся ли московские медики в Псковской области ещё на неделю. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня.
В конце недели будет решён вопрос, останутся ли московские медики в Псковской области ещё на неделю. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня.
«Приезд московских врачей - правильная история», - подчеркнул Антон Сергеев.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону медицинскими кадрами. Глава государства поручил мэру Москвы Сергею Собянину направить столичных специалистов в Псковскую область.
Первая бригада врачей прибыла в конце мая. Здесь врачи из Москвы оценили возможности и оборудование COVID-центра, принимают участие в создании второго такого учреждения в Великих Луках. Также столичные специалисты делятся опытом с псковскими медиками, дают рекомендации по лечению больных с тяжёлой формой коронавируса.