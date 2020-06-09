Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Второе приёмное отделение в Псковской горбольнице заработает 10 июня

9 июня 2020 года, 12:14

Второе приёмное отделение в Псковской городской больнице заработает 10 июня. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня.

Второе приёмное отделение в Псковской горбольнице заработает 10 июня

Андрей Степанов

Второе приёмное отделение горбольницы, которая сейчас работает как региональный COVID-центр, развернут в помещениях травматологического пункта.

Травмпункт в горбольнице временно закрыт. Теперь приём взрослых пациентов ведётся в Псковской областной клинической больнице, детей — в детской областной.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Братчиков о поправках в Конституцию: Я буду голосовать за семейные ценности
Решение об обратном перепрофилировании медицинских организаций будут принимать местные власти
Псковское Собрание рассмотрит законопроект о совмещении трудовой и депутатской деятельности
Александр Братчиков уверен, что обновлённый Зелёный театр станет точкой притяжения
Ремонт площади Ленина начнётся в Пскове в следующем году
Сокращение числа управляющих компаний спрогнозировал глава администрации Пскова
К Дню России организованы более 20 акций в Псковской области
Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе, водитель погиб
Начался приём заявлений от тех, кто хочет голосовать за Конституцию не по месту регистрации

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров
Выжить и не сойти с ума

Общество / Образование
8 июня 11:39

Выжить и не сойти с ума

Студенты ПсковГУ придумали квест-игру про пандемию