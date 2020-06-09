Второе приёмное отделение в Псковской горбольнице заработает 10 июня

Второе приёмное отделение в Псковской городской больнице заработает 10 июня. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-livе 9 июня.

Второе приёмное отделение горбольницы, которая сейчас работает как региональный COVID-центр, развернут в помещениях травматологического пункта.

Травмпункт в горбольнице временно закрыт. Теперь приём взрослых пациентов ведётся в Псковской областной клинической больнице, детей — в детской областной.