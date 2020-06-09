Власти рассчитывают, что число самозанятых в Псковской области вырастет в три раза

Власти Псковской области рассчитывают, что в этом году благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» количество самозанятых в сфере малого и среднего предпринимательства вырастет в три раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрея Михеева. На данный момент в регионе зарегистрированы 130 самозанятых.

Андрей Михеев отметил, что увеличение числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, даст дополнительные рабочие места и увеличение поступлений в бюджет региона.

Для привлечения жителей региона в бизнес в рамках нацпроекта действует областная программа «Популяризация предпринимательства». По словам Андрея Михеева, планируется, что за 2020 год список самозанятых пополнят порядка 300 жителей региона. «Этого получится достичь за счет открытия новых бизнес-проектов, а также за счет расширения уже существующих субъектов МСП, выделяя им финансовую поддержку на развитие, в том числе помогая им в заключении экспортных контрактов», - пояснил он.

Председатель комитета отметил, что прирост занятых в малом бизнесе даст и увеличение числа социальных предпринимателей, который становиться больше каждый год.

Андрей Михеев также рассказал, что для привлечения людей в бизнес проводятся различные мероприятия. В качестве примера он привёл совместную с «Опорой России» конференцию «Территория бизнеса» и конкурс «Мама-предприниматель».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает в себя пять направлений: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.