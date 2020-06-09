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Происшествия / ДТП

Тракторист пострадал в ДТП в Новоржевском районе

9 июня 2020 года, 10:21

Тракторист получил травмы в результате ДТП в Новоржевском районе на 15-м километре дороги Новоржев — Опочка, которое произошло 8 июня около 12:30.

Тракторист пострадал в ДТП в Новоржевском районе
Фото с места ДТП
Пресс-службы УМВД России по Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 61-летний мужчина не справился с управлением трактором МТЗ-80. В результате транспортное средство съехало в кювет.

Тракторист пострадал в ДТП в Новоржевском районе
Фото с места аварии
Пресс-службы УМВД России по Псковской области

Тракторист ударился головой и получил черепно-мозговую травму. 

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