Тракторист пострадал в ДТП в Новоржевском районе

Тракторист получил травмы в результате ДТП в Новоржевском районе на 15-м километре дороги Новоржев — Опочка, которое произошло 8 июня около 12:30.
Тракторист получил травмы в результате ДТП в Новоржевском районе на 15-м километре дороги Новоржев — Опочка, которое произошло 8 июня около 12:30.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 61-летний мужчина не справился с управлением трактором МТЗ-80. В результате транспортное средство съехало в кювет.
Тракторист ударился головой и получил черепно-мозговую травму.