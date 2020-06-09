60 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области

60 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области. Всего заражены 1 тыс. 366 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Больше всего заражённых — 10 — за сутки добавились в Островском районе (всего 133 случая). В Пскове и Великих Луках выявлены по 8 заболевших, всего в городах сейчас 351 и 299 заболевших соответственно.

Выздоровели 486 человек, за сутки были выписаны 25 человек. Умерли 12 заражённых.

Всего были проведены 28 тыс. 217 исследований на коронавирус.