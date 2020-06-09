10 июня закроют для транспорта улицу Олега Кошевого в Пскове

10 июня с 8:00 до 20:00 в Пскове закроют для транспорта улицу Олега Кошевого на участке между улицами Леона Поземского и Школьной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
10 июня с 8:00 до 20:00 в Пскове закроют для транспорта улицу Олега Кошевого на участке между улицами Леона Поземского и Школьной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Перекрытие движения связано с проведением работ по замене инженерных сетей.
«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отметили в пресс-службе.