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Транспорт / Инфраструктура

10 июня закроют для транспорта улицу Олега Кошевого в Пскове

9 июня 2020 года, 09:19

10 июня с 8:00 до 20:00 в Пскове закроют для транспорта улицу Олега Кошевого на участке между улицами Леона Поземского и Школьной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

10 июня закроют для транспорта улицу Олега Кошевого в Пскове

Андрей Степанов

Перекрытие движения связано с проведением работ по замене инженерных сетей.

«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отметили в пресс-службе. 

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