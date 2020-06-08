Михаил Ведерников поздравил Игоря Иванова с назначением на пост председателя облсовпрофа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 8 июня, поздравил Игоря Иванова с назначением на пост руководителя Псковского областного совета профсоюзов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, это произошло в ходе рабочей встречи главы региона с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давидом Кришталем и избранным сегодня председателем облсовпрофа.
Пресс-служба администрации Псковской области
Михаил Ведерников и представители профсоюзов обсудили итоги прошедшей отчетно-выборной конференции регионального профсоюзного отделения, а также перспективы трехстороннего сотрудничества. Глава региона поблагодарил Давида Кришталя за внимание ФНПР к профсоюзному движению региона, а Давид подчеркнул, что в Псковской области необходимо развивать социальное партнерство, произвести перезагрузку отношений между региональным профсоюзным отделением и органами исполнительной власти.
«Необходим совместный подход, тесное взаимодействие с работодателями. Вопросы будут возникать, но их надо решать, совещаться, тогда ответы обязательно найдутся», — отметил Давид Кришаль.
Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов заверил, что взаимодействие с органами исполнительной и законодательной властей региона выйдет на качественно новый уровень. Региональное профсоюзное отделение вместе с органами исполнительной власти готово активно участвовать в решении актуальных для Псковской области социальных вопросов.
«Мы достаточно активно взаимодействуем с отраслевыми профсоюзами. Надеюсь, что руководство регионального отделения к этой работе активно подключится, потому что задач перед нами стоит еще много», — резюмировал Михаил Ведерников.
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