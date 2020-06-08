В Псковской области подвели итоги первого раунда областного эко-конкурса

Подведены итоги первого раунда Псковского областного экологического конкурса «Эко-инициатива 2019-2020». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на конкурс поступило свыше 30 заявок из Невельского, Опочецкого, Печорского, Псковского районов, а также городов Псков и Великие Луки.

Первый раунд конкурса был направлен на развитие инициатив по сохранению природного богатства Псковской области, формирование экологически ответственного поведения школьников и населения в целом.

Победители были определены по итогам заседания оргкомитета в пяти номинациях («Проекты по теме энергосбережения и энергоэффективности», «Проекты по теме возобновляемой энергии», «Информирование общества / пропаганда энергосберегающего поведения и раздельного сбора мусора», «Школьная акция в области обращения с ТБО» и «Педагогическая разработка по теме энергоэффективности или обращения с ТБО»). Благодарности Комитета по образованию Псковской области также будут вручены и педагогам, подготовившим победителей первого раунда.

О начале второго раунда Псковского областного конкурса будет объявлено дополнительно.

Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества и Псковская областная общественная организация «Чудской проект». Конкурс проводится при финансовой поддержке проекта ER 101 «GreenMind» Программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014-2020 годов и проекта «Что такое РСМ?!», реализуемого с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.