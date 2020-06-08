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Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников наградил лучших соцработников региона

8 июня 2020 года, 20:09

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена лучших соцработников области, которым будут переданы региональные награды — почетные грамоты и благодарственные письма. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, речь об этом шла на встрече с сотрудниками соцучреждений региона 8 июня, в День социального работника.

Глава региона поздравил участников встречи с профессиональным праздником, отметив, что от качества и результатов их труда зависит благополучие свыше 300 тысяч жителей региона, которые являются получателями тех или иных социальных услуг.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также поздравил сотрудников социальных служб с профессиональным праздником и назвал тех, кто отмечен благодарственными письмами регионального парламента.

Участники встречи также обратились к главе региона с просьбой учредить почетное звание «Заслуженный социальный работник», которое позволит отметить многолетний и добросовестный труд лучших специалистов этой сферы. Михаил Ведерников подчеркнул, что данный вопрос в администрации области уже прорабатывается.

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