Михаил Ведерников наградил лучших соцработников региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена лучших соцработников области, которым будут переданы региональные награды — почетные грамоты и благодарственные письма. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, речь об этом шла на встрече с сотрудниками соцучреждений региона 8 июня, в День социального работника.

Глава региона поздравил участников встречи с профессиональным праздником, отметив, что от качества и результатов их труда зависит благополучие свыше 300 тысяч жителей региона, которые являются получателями тех или иных социальных услуг.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также поздравил сотрудников социальных служб с профессиональным праздником и назвал тех, кто отмечен благодарственными письмами регионального парламента.

Участники встречи также обратились к главе региона с просьбой учредить почетное звание «Заслуженный социальный работник», которое позволит отметить многолетний и добросовестный труд лучших специалистов этой сферы. Михаил Ведерников подчеркнул, что данный вопрос в администрации области уже прорабатывается.