Московские врачи помогают организовать COVID-центр в Великих Луках

Московские врачи, прибывшие в Псковскую область для участия в борьбе с коронавирусом, помогают организовывать COVID-центр в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил врач общей практики Псковской городской поликлиники Павел Погребатько.
«Они помогают организовывать COVID-центр в Великих Луках, дают псковским врачам рекомендации» - рассказал он. По словам медика, московские врачи имеют определенный опыт, которым они могут поделиться с регионами.
Фото Псковского агентства информации
Ранее сообщалось, что московские медики дадут рекомендации по перепрофилированию великолукской больницы в COVID-центр.