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Общество / Здоровье

Московские врачи помогают организовать COVID-центр в Великих Луках

8 июня 2020 года, 20:01

Московские врачи, прибывшие в Псковскую область для участия в борьбе с коронавирусом, помогают организовывать COVID-центр в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил врач общей практики Псковской городской поликлиники Павел Погребатько.

Московские врачи помогают организовать COVID-центр в Великих Луках

Фото Псковского агентства информации
«Они помогают организовывать COVID-центр в Великих Луках, дают псковским врачам рекомендации» - рассказал он. По словам медика, московские врачи имеют определенный опыт, которым они могут поделиться с регионами.

Ранее сообщалось, что московские медики дадут рекомендации по перепрофилированию великолукской больницы в COVID-центр. 

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