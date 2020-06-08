Поправки Конституцию в соцсфере считает наиболее важными Елена Бибикова

«Я всю жизнь работаю на социальном поприще, и поэтому для меня важны те изменения, которые будут внесены в социальную сферу», - заявила сенатор, заметив, что к ним в России шли довольно долго.

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова считает наиболее важными поправками к конституции России те, которые касаются социальной сферы, пишет Псковское агентство информации.

Среди таких изменений назвала ежегодную индексацию пенсий, социальную поддержку семей с детьми, а также норму, устанавливающую минимальный размер оплаты труда для трудоспособного населения не ниже прожиточного минимума в стране.

Елена Бибикова подчеркнула, что она, её семья и друзья, проголосуют за поправки в Конституцию, чтобы важные для населения нормы нашли отражение в главном законе страны. Она призвала проголосовать и всех жителей Псковской области.