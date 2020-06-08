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Общество / Соцзащита

Александр Котов: В системе соцзащиты работают особые люди

8 июня 2020 года, 16:59

«В системе соцзащиты работают особые люди», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и поздравил от имени депутатов соцработников региона с профессиональным праздником. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с селекторного совещания по вопросам социальной поддержки, которое 8 июня провёл губернатор Михаил Ведерников.

Александр Котов: В системе соцзащиты работают особые люди
Александр Котов
Пресс-служба Псковского областного Собрания

Александр Котов подчеркнул, что работникам органов соцзащиты мало соответствовать требованиям, нужно иметь открытое сердце, добрую душу и любить людей. «Сегодня на ваших плечах лежит повышенная нагрузка, сотрудники находятся на передовой борьбы с инфекцией, помогают самым незащищенным группам населения», - отметил он.

Спикер регионального парламента поблагодарил соцработников за чуткое отношение к людям, неформальный подход к работе, самоотверженный труд и пожелал им успехов, а также, чтобы люди, которым оказывается помощь, ценили их труд.

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