Александр Котов: В системе соцзащиты работают особые люди

«В системе соцзащиты работают особые люди», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и поздравил от имени депутатов соцработников региона с профессиональным праздником. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с селекторного совещания по вопросам социальной поддержки, которое 8 июня провёл губернатор Михаил Ведерников.

Александр Котов подчеркнул, что работникам органов соцзащиты мало соответствовать требованиям, нужно иметь открытое сердце, добрую душу и любить людей. «Сегодня на ваших плечах лежит повышенная нагрузка, сотрудники находятся на передовой борьбы с инфекцией, помогают самым незащищенным группам населения», - отметил он.

Спикер регионального парламента поблагодарил соцработников за чуткое отношение к людям, неформальный подход к работе, самоотверженный труд и пожелал им успехов, а также, чтобы люди, которым оказывается помощь, ценили их труд.