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Общество / Соцзащита

Почётное звание для соцработников может появиться в Псковской области

8 июня 2020 года, 16:04

В Псковской области может появиться почётное звание для социальных работников. Об этом шла речь на селекторном совещании по мерам социальной поддержки, которое 8 июня провел губернатор Михаил Ведерников.

Представитель Псковского района попросила главы региона рассмотреть вопрос о введении почётного звания для работников социальной защиты, заметив, что такие звания уже введены для работников культуры, врачей, учителей, журналистов.

Михаил Ведерников ответил, что работа в этом направлении уже ведётся, документы находятся на экспертизе в правовом управлении. Он пообещал взять вопрос на контроль, чтобы все процедуры согласования были пройдены и решение о введении звания было принято.

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