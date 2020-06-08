С профессиональным праздником поздравил губернатор соцработников Псковской области

С профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников социальных работников Псковской области. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с селекторного совещания по мерам социальной поддержки, которое глава региона проводит 8 июня.

Михаил Ведерников подчеркнул, что социальная защита граждан - одно из главных направлений деятельности властей Псковской области, те или иные меры поддержки получают около 300 тысяч жителей региона — ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Он поблагодарил соцработников за труд и добавил, что администрация региона направила на стимулирующие выплаты для них более 36 млн рублей.

Михаил Ведерников пообещал, что после того, как пандемия коронавируса закончится, модернизация социальной сферы области будет продолжена. «Уверен, что со всеми вызовами мы вместе справимся», - заявил губернатор.

Он пожелал соцработникам душевных и физических сил и вручил награды наиболее отличившимся.