После публикации на ПАИ об инвалиде из Острова местное предприятие решило подарить ему коляску

После выхода на сайте Псковского агентства информации публикации о жизни инвалида-колясочника из Острова Дмитрия Настоящего, работающее в Островском районе предприятие «Идаванг» решило подарить ему новую коляску активного типа.

«Мы узнали о Дмитрии и не могли остаться равнодушными. Я поехал к нему, чтобы познакомиться, чтобы узнать, какая ему нужна поддержка», - рассказал Псковскому агентству информации представитель «Идаванга», депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова.

Оказалось, что сейчас Дмитрий Настоящий пользуется инвалидной коляской фирмы «Катаржина», которую приобрёл ещё в 2013 году. Остальные коляски, отметил острович, не подходят для выполнения повседневных дел: он сам ухаживает за пожилыми родителями, сажает огород, делает ремонт.

По словам Владлена Небейголова, новая коляска заказана и представитель фирмы-изготовителя уже связался с Дмитрием Настоящим, чтобы уточнить его параметры.

Дмитрий Настоящий поблагодарил «Идаванг»: «Мне никогда никто ничего такого не покупал, мне это необычно видеть от незнакомых мне людей и, конечно, хочется сказать спасибо от всей души. Если и правда они мне заказали новую «Катаржину», то я им так благодарен, что просто нет слов, потому что случись что со старенькой, я уже буду знать, что у меня есть во что пересесть, у меня есть новая, хорошая активная коляска, и я смогу дальше делать все дела с моими «ребятами». Поэтому Владлену, фирме «Идаванг» большое, большое спасибо».