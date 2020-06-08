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Общество / Здоровье

После публикации на ПАИ об инвалиде из Острова местное предприятие решило подарить ему коляску

8 июня 2020 года, 14:41

После выхода на сайте Псковского агентства информации публикации о жизни инвалида-колясочника из Острова Дмитрия Настоящего, работающее в Островском районе предприятие «Идаванг» решило подарить ему новую коляску активного типа.

После публикации на ПАИ об инвалиде из Острова местное предприятие решило подарить ему коляску
Дмитрий Настоящий
Дарья Хваткова

«Мы узнали о Дмитрии и не могли остаться равнодушными. Я поехал к нему, чтобы познакомиться, чтобы узнать, какая ему нужна поддержка», - рассказал Псковскому агентству информации представитель «Идаванга», депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова.

Оказалось, что сейчас Дмитрий Настоящий пользуется инвалидной коляской фирмы «Катаржина», которую приобрёл ещё в 2013 году. Остальные коляски, отметил острович, не подходят для выполнения повседневных дел: он сам ухаживает за пожилыми родителями, сажает огород, делает ремонт.

По словам Владлена Небейголова, новая коляска заказана и представитель фирмы-изготовителя уже связался с Дмитрием Настоящим, чтобы уточнить его параметры.

Дмитрий Настоящий поблагодарил «Идаванг»: «Мне никогда никто ничего такого не покупал, мне это необычно видеть от незнакомых мне людей и, конечно, хочется сказать спасибо от всей души. Если и правда они мне заказали новую «Катаржину», то я им так благодарен, что просто нет слов, потому что случись что со старенькой, я уже буду знать, что у меня есть во что пересесть, у меня есть новая, хорошая активная коляска, и я смогу дальше делать все дела с моими «ребятами». Поэтому Владлену, фирме «Идаванг» большое, большое спасибо».

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