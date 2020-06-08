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Политика / Власть

Игорь Иванов избран новым руководителем Псковского облсовпрофа

8 июня 2020 года, 13:22

Игорь Иванов избран новым руководителем Псковского областного Совета профсоюзов. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с отчётно-выборной конференции облсовпрофа 8 июня.

Кандидатуру Игоря Иванова поддержали 53 делегата Конференции.

Игорь Иванов избран новым руководителем Псковского облсовпрофа
Игорь Иванов
Андрей Степанов

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь поздравил нового председателя организации с избранием и пожелал ему плодотворной работы, удачи и успехов.

Игорь Иванов, в свою очередь, поблагодарил делегатов конференции за оказанное ему доверие.

На конференции также отмечалось, что трудовые отношения с прежним главой облсовпрофа Ульяной Михайловой прекращены, зарплата ей выплачена полностью.

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