Игорь Иванов избран новым руководителем Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов избран новым руководителем Псковского областного Совета профсоюзов. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с отчётно-выборной конференции облсовпрофа 8 июня.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь поздравил нового председателя организации с избранием и пожелал ему плодотворной работы, удачи и успехов.

Игорь Иванов, в свою очередь, поблагодарил делегатов конференции за оказанное ему доверие.

На конференции также отмечалось, что трудовые отношения с прежним главой облсовпрофа Ульяной Михайловой прекращены, зарплата ей выплачена полностью.