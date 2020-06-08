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Общество / Важная дата

На переносе Парада Победы настаивает глава псковского Роспотребнадзора

8 июня 2020 года, 12:43

«Думаю, надо отложить мероприятие, надо дождаться и провести его полномасштабно», - заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оргкомитета 8 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

На переносе Парада Победы настаивает глава псковского Роспотребнадзора

Дарья Хваткова

По словам главы регионального Роспотребнадзора, сейчас эпидемическая ситуация далека от стабилизации: 1 тыс. 306 случаев коронавируса, что составляет 208 на 100 тыс. населения. За последний день добавились 37 новых случаев. «Пока идёт увеличение числа заболевших, ни о каком выходе на плато говорить не приходится, - подчеркнул Александр Нестерук. - За прошлую неделю было выявлено максимальное число заболевших - 397 человек».

Он отметил, что ни о каким приглашении на Парад Победы людей старше 65 лет не может идти речи, но и проводить мероприятие без зрителей — не правильно. В этой связи Александр Нестерук настаивает на переносе события.

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