Губернатор: Парад в традиционном формате в Псковской области будет представлять угрозу

Проведение в Псковской области Парада Победы в традиционном формате 24 июня будет подставлять угрозу, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оргкомитета 8 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что полноценным и открытым в сложившейся ситуации парад быть не может, скорее всего это будет символический акт, который пройдёт в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «Необходимо исключить риски для населения», - сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что дата 24 июня для проведения Парада Победы была выбрана не случайно: 75 лет назад в этот день состоялся первый парад, который принимал маршал Жуков.

Губернатор обратил внимание, что проведение Парада не является обязательным для регионов и в настоящее время 4 субъекта Федерации приняли решение переносе этого события.

«Нам нужно взвешенно подойти к этому вопросу, - отметил Михаил Ведерников. - С одной стороны, люди устали от ограничений, но с другой - есть риски, которые мы не можем не принимать во внимание».