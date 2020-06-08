Александр Седунов о Конституции: Целый ряд поправок очень важен для системы образования

Целый ряд поправок в Конституцию России очень важен и для системы образования, и для всех, кто живет в стране, заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире ПАИ-live 8 июня.

Он отметил, что очень важна поправка о статусе русского языка, об исторической памяти, о победе в Великой Отечественной войны.

Александр Седунов подчеркнул, что обязательно пойдёт голосовать за поправки к Конституции РФ 1 июля.

В Псковской области будут открыты 615 избирательных участков. В случае жаркой погоды, голосование будет организовано на свежем воздухе.