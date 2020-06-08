2 тыс. 536 выпускников будут сдавать ЕГЭ в Псковской области

2 тыс. 536 выпускников этого года и предыдущих лет будут сдавать Единый государственный экзамен в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире ПАИ-live 8 июня.

Он отметил, что ещё месяц назад планировали сдавать ЕГЭ более 3 тыс. человек. «Не сдают те, кто не намерен поступать в вузы», - напомнил Александр Седунов.

Он отметил, что в этом году оборудованы 36 пунктов для проведения экзаменов. В связи с эпидемической ситуацией, увеличено количество кабинетов для размещения выпускников. Детей будут рассаживать «зигзагом» - по 6 — 10 человек в кабинете, рассказал председатель комитета.

В каждом пункте сдачи ЕГЭ будет открыт медпункт, на входе выпускникам будут измерять температуру, в случае её повышения решение по допуску с экзамену будет приниматься в индивидуальном порядке.