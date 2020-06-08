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Происшествия / ДТП

Женщина на автомобиле протаранила автозаправочную станцию в Великих Луках

8 июня 2020 года, 10:43

В Великих Луках на Октябрьском проспекте 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Санг Йонг» не справилась с управлением и врезалась в здание автозаправочной станции. Авария произошла 7 июня около 16:05, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пострадал в результате ДТП 7-летний пассажир автомашины. Мальчик получил ушиб грудной клетки, госпитализация ему не потребовалась.

Женщина на автомобиле протаранила автозаправочную станцию в Великих Луках

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Ещё одна авария случилась около 2:00 в Куньинском районе на 49-м километре дороги Кунья — Кресты. Там 19-летний водитель ВАЗ-21140 выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего врезался в припаркованный на обочине автомобиль «Опель Омега», после чего сбил стоявшего у машины 30-летнего мужчину. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, правого плеча и правого голеностопного сустава, ушибленную рану четвёртого пальца правой кисти. Госпитализирован он не был.

Около 12:00 в посёлке Пушкинские Горы на улице Пушкинской 59-летняя женщина-водитель ВАЗ-21099, отъезжая от правой обочины, врезалась в мотоцикл «Виардо», на рулём которого находился 58-летний мужчина. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка мотоцикла, у неё закрытый перелом обеих костей правой голени, женщину поместили в больницу. Водитель ВАЗа с места аварии скрылась.

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