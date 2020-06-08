Около 100 тысяч рублей похитила псковичка из банкомата

93 тысячи рублей похитила псковичка из банкомата, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 48-летний мужчина в одном из банкоматов в Пскове решил снять деньги со своей карты, но по технической причине произошла задержка выдачи купюр. Решив, что произошёл сбой и деньги получить не удастся, мужчина забрал карту и ушёл. При этом банкомат всё же выдал запрошенные 93 тыс. рублей.

Подошедшая следом женщина, забрала деньги.

Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя жительница Пскова. Она дала признательные показания, в ходе обыска часть денег удалось изъять. Расследование продолжается.