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Общество / Здоровье

Более 1 тыс. 300 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

8 июня 2020 года, 09:22

По данным на вечер 7 июня, в Псковской области подтверждены 1 тыс. 306 случаев коронавируса. «Суточный показатель подтверждённых случаев сегодня равняется +37 – столько же, сколько и вчера», - сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что в прошедшие выходные дни новых случаев коронавируса выявлено не было. Наибольший прирост числа заражённых зафиксирован в Пскове (8 новых случаев), Порховском районе (8 новых случаев), Великолукском районе (8 новых случаев) и Великих Луках (7 новых случаев).

Более 1 тыс. 300 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

Фото из Instagram губернатора

«Радует отсутствие новых случаев из Островском района. И я благодарю всех, кто способствовал погашению очагов в муниципалитете, - отметил Михаил Ведерников. - Будем надеяться, что следующая неделя пройдёт спокойно. Берегите себя!»

Выздоровел в Псковской области 461 человек, умерли 12. Всего проведены 27 тыс. 527 исследований на коронавирус. 

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