Более 1 тыс. 300 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

По данным на вечер 7 июня, в Псковской области подтверждены 1 тыс. 306 случаев коронавируса. «Суточный показатель подтверждённых случаев сегодня равняется +37 – столько же, сколько и вчера», - сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что в прошедшие выходные дни новых случаев коронавируса выявлено не было. Наибольший прирост числа заражённых зафиксирован в Пскове (8 новых случаев), Порховском районе (8 новых случаев), Великолукском районе (8 новых случаев) и Великих Луках (7 новых случаев).