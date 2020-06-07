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Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Попова

7 июня 2020 года, 22:53

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной главы Полновской волости в Гдовском районе Владимира Попова. Владимир Попов скончался 6 июня после продолжительной болезни.

«Не стало одного из самых неравнодушных и активных муниципальных руководителей Псковской области – главы Полновской волости Владимира Алексеевича Попова, – написал губернатор в своем Instagram. – Не так часто можно встретить людей, которые ставят интересы окружающих и родного края выше, чем свои собственные. Это был искренний, трудолюбивый, честный человек, чей созидательный труд люди будут вспоминать ещё долгие годы. Царствие небесное! Соболезную родным, близким и коллегам Владимира Алексеевича».


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