Полиция поймала водителей, которые сели за руль пьяными повторно

Полиция поймала водителей, который не в первый раз сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит уголовная ответственность.

В Пскове вечером 2 июня у дома по улице Боровой полицейские остановили для проверки автомобиль «Датсун». Выяснилось, что иномаркой управлял 52-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. В этот же день в Пскове по улице Инженерной на автомашине «Форд Фокус» следовал нетрезвый житель города Острова, 1987 года рождения.

В Новоржевском районе 2 июня около 18 часов по дороге Новоржев – Опочка на автомашине «ВАЗ-2107» ехал житель Новоржевского района, 1989 года рождения. Он тоже был за рулем, находясь в нетрезвом состоянии.

А в Плюсском районе 4 июня около 14 часов на трассе Санкт-Петербург – Невель полицейские остановили «ВАЗ-111130». Как оказалось, этой «Окой» управлял нетрезвый 29-летний житель Ленинградской области.

Ночью 5 июня у дома 57 по ул. Ленина п. Идрица Себежского района сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ 2113». Транспортом управлял мужчина 1988 года рождения. В ходе проверки было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день около 15 часов 30 минут на 7 км автодороги Сосновый Бор – Селище Порховского района на автомобиле «Шевроле Ланос» следовал нетрезвый 36-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.