Сегодня ходят дополнительные автобусы на кладбище

7 июня, в День Святой Троицы, в Пскове ходят дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы-2 с 9:00 до 15:00 с интервалом движения 15 минут. Стоимость проезда – 25 рублей. Льготы и проездные билеты недействительны, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Автобус № 9 сегодня будет заезжать на Крестовское кладбище. Рейсы от вокзала – в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища – в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

Движение автобусов в садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья (целый день).