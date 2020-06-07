По данным на 7 июня 2020 года в Псковской области 1269 случаев подтвержденного коронавируса, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.
Всего проведено исследований – 27013.
Выздоровело – 458.
Умерло – 12.
Статистика по районам.
Псков – 335
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 214
Великолукский район – 57
Гдовский район – 31
Дедовичский район – 22
Дновский район - 56
Красногородский район – 4
Куньинский район – 3
Локнянский район - 4
Невельский район - 53
Новоржевский район – 10
Новосокольнический район - 35
Опочецкий район – 27
Островский район – 123
Палкинский район - 16
Печорский район – 14
Плюсский район – 43
Порховский район - 83
Псковский район – 92
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Себежский район – 10
Струго-Красненский район – 20
Усвятский район - 1