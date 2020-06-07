Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области 1269 случаев подтвержденного коронавируса

7 июня 2020 года, 09:56

По данным на 7 июня 2020 года в Псковской области 1269 случаев подтвержденного коронавируса, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.

Всего проведено исследований – 27013.

Выздоровело – 458.

Умерло – 12.

Статистика по районам.

Псков – 335

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 214

Великолукский район – 57

Гдовский район – 31

Дедовичский район – 22

Дновский район - 56

Красногородский район – 4

Куньинский район – 3

Локнянский район - 4

Невельский район - 53

Новоржевский район – 10

Новосокольнический район - 35

Опочецкий район – 27

Островский район – 123

Палкинский район - 16

Печорский район – 14

Плюсский район – 43

Порховский район - 83

Псковский район – 92

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Себежский район – 10

Струго-Красненский район – 20

Усвятский район - 1


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников пришел на богослужение в псковский кремль
Полиция ищет пропавшего великолучанина
Сегодня ходят дополнительные автобусы на кладбище
93-летняя женщина из Моринского интерната умерла от коронавируса
Около 189 млн рублей вложат в ремонт дороги у границы с Латвией в Печорском районе
Коронавирус выявили у главы ещё одного района Псковской области
Глава Плюсского района заразился коронавирусом
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Пушкинским днём России
До 1 тыс. 232 увеличилось число заражённых коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Детская травма

Общество / Здоровье
6 июня 12:18

Детская травма

В Псковской детской областной больнице организовали травмпункт для маленьких пациентов
Алло, мы ищем автоволонтеров

Общество
5 июня 10:48

Алло, мы ищем автоволонтеров

«Детский фонд» нуждается в помощи людей с автомобилями
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия