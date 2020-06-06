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Транспорт / Инфраструктура

Около 189 млн рублей вложат в ремонт дороги у границы с Латвией в Печорском районе

6 июня 2020 года, 18:17

Около 189 млн рублей вложат в ремонт дороги Лавры — граница с Латвийской Республикой в Печорском районе. Реконструкцией займется ООО «Дорожное строительное монтажное управление», контракт на выполнение работ подписан с ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Около 189 млн рублей вложат в ремонт дороги у границы с Латвией в Печорском районе

Андрей Степанов

Ремонт состоится в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на 2014 — 2020 годы («Улучшение приграничной подъездной дороги Лавры — приграничный пункт пропуска «Брунишево»).

Всего будут отремонтированы 4,2 километра. Подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассу, обновить дорожную одежды на основном ходу и съездах, выполнить планировку, укрепление обочин и откосов.

Кроме того, проект предусматривает устройство лотков и дождеприемных колодцев, рекомнструкцию линий электропередач, сетей связи, строительство локальных очистных сооружений.

После реконструкции дорога станет асфальтобетонной — будут заасфальтированы участки с песчано-гравийным покрытием, также появится тротуар шириной 2,25 метра, автобусная остановка с автопавильоном, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

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