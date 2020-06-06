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Общество / Здоровье

Глава Плюсского района заразился коронавирусом

6 июня 2020 года, 15:32

Глава Плюсского района Виталий Аршинов заразился коронавирусом, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на заведующую филиалом «Плюсский» Стругокрасненской межрайонной больницы, депутата районного Собрания Артём Шутилин. По его словам, сейчас руководитель муниципалитета едет в больницу.

Глава Плюсского района заразился коронавирусом

Пресс-служба администрации Псковской области

Артём Шутилин отметил, что всего в районной администрации коронавирус выявлен у 11 человек.

Ранее на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками отмечалось, что причиной распространения заболевания в администрации Плюсского района стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По данным на утро 6 июня, в Плюсском районе коронавирус был подтверждён у 42 человек. 

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