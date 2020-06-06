Михаил Ведерников поздравил псковичей с Пушкинским днём России

Глава региона подчеркнул, что Дни пушкинской поэзии в Михайловском десятилетиями сохраняют живое поэтическое слово и приобщают к истокам русской культуры, но при этом формат праздника с годами изменился и теперь это настоящий фестиваль российского искусства всех направлений и жанров.

Михаил Ведерников обратил внимание, что впервые праздник поэзии проходит в онлайн-формате. «Это не только вынужденные решения, но и новые возможности использования современных технологий в искусстве», – подчеркнул он.

Дни пушкинской поэзии стартовали 1 июня, в программу вошли онлайн-мероприятия, челленджи, флешмобы, виртуальные выставки, викторины, театрализованные программы с участием артистов петербургских театров, гала-концерт солистов Мариинского театра.

«Как писал Давид Самойлов, «пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». Я от всей души поздравляю вас с праздником, пусть он наполнит ваши сердца самыми добрыми чувствами и подарит незабываемые впечатления!» - заключил губернатор.