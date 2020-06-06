До 1 тыс. 232 увеличилось число заражённых коронавирусом в Псковской области

В Псковской области число заражённых коронавирусом выросло до 1 тыс. 232. Прирост за сутки составил 69 случаев, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

В Пскове выявили 14 новых заражённых, всего коронавирус подтверждён у 328 человек. В Великих Луках число заболевших увеличилось на 22 до 206. В Островском районе 5 июня выявили ещё 4 случая, всего там заражены 111 человек.

Выздоровели в Псковской области 456 человек, умерли 11. Были проведены 26 тыс. 499 исследований на коронавирус.