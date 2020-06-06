Органы исполнительной власти Псковской области получили право наказывать за отсутствие масок

Органы исполнительной власти Псковской области получили новые полномочия в части контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в связи с коронавирусом. Такие изменения внесены в Указ губернатора № 49УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Так, органы исполнительной власти получили право контролировать соблюдение масочного режима и мер профилактики заболеваемости коронавирусом в подведомственных учреждениях и организациях, а также составлять протоколы об административных правонарушениях из-за несоблюдения требований противовирусной безопасности.

В частности, Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области поручено контролировать исполнение пунктов Указа губернатора о мерах по противодействую коронавируса главами муниципалитетов и иными работниками органов местного самоуправления в целях недопущения появления очагов заражения COVID-19.