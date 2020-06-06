Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии по коронавирусу. Соответствующие поправки по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова внесены в Указ о мерах по противодействию COVID-19, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, в медицинских организациях сотрудникам нужно соблюдать нормы, установленные приказом Минздрава РФ от 19 марта текущего года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Также в стационарах работники обязаны выполнять рекомендации по предупреждению распространения коронавируса, которые утвердила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В стационарных организациях социального обслуживания и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предписано соблюдать методические рекомендации «Профилактика инфекционных болезней», «Коммунальная гигиена», которые выпустил Роспотребнадзор 6 апреля.